Ootamatu põhjus, miks Art Spiegelmani «Maus» on jälle bestseller

Arvukalt analüüsitud ja auhinnatud teos pani aluse ka graafilise romaani vormile ja näitas, et koomiks võib olla midagi enamat kui kerge meelelahutus. Teoses on kujutatud juute hiirte ja natse kassidena.

Keelatud vili on ikka magusam ja juhtus nii, et kuigi «Maus» ei ole aastaid müügitippu jõudnud, on see nüüd taas menuk ning konkureerib müügitabelites uute hittidega. Eriti tähelepanuväärne on raamatu kiire tõus Amazoni bestsellerite hulka.