Tänavune Prima Vista kirjandusfestival puudutab mängu piire

Festivali patroon Urmas Vadi soovib korraldada kirjanike tenniseturniiri: «Olen avastanud, et tennist mängides tekib parimatel hetkedel samasugune vabajooksu tunne nagu kirjutades, sa lihtsalt mängid, mõte liigub hoopis teisel režiimil, sa oled justkui kuhugi teise ruumi sisenenud. Ehk ongi mängu piir see, kui me paneme kokku tennise ja kirjanduse ning toome niiviisi lugejateni sõnumeid meie sisimast minast?»