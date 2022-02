«Tähtis on mitte lõpetada küsimist,» on öelnud Albert Einstein. Et aga oma küsimustele ka vastuseid leiaks, võiks vahel juturaamatu asemel kätte võtta mõne aimeteose. Viimasel ajal on põnevat ja asjalikku teadmiskirjandust päris palju raamatupoodidesse jõudnud. Ükskõik, kas sinu küsimused on inimkeha kohta, matemaatika vallast, muusikast või füüsikast, hiljuti ilmunud aimeraamatutest saad nii mõnelegi neist vastuse.

Betina Ip, «Sinu aju ja kuidas see töötab».

Betina Ip

Illustreerinud Mia Nilsson

Tõlkinud Jane Tooman

Kirjastus Koolibri

2021

Sündimise ajaks on ajus olemas peaaegu kõik neuronid, mida see kunagi mahutab. Kui saad kaheaastaseks, on su ajus peaaegu sama palju neuroneid kui galaktikas tähti (st ligi 80 miljardit). Kas oled aga kunagi mõelnud, kuidas täpsemalt need neuronid inimese ajus toimetavad ja meie aju tööle panevad?

Ajuteadlane Öökull kutsub lapsi kaasa selle põneva organi töötamisest täpsemat ülevaadet saama. Tema targal juhendamisel satud aju erinevatesse osadesse: emotsioonide tuppa, arhiivi, unetsükli masinasse, õpiaeda ja mujalegi ning saad lugeda aju erinevate ülesannete kohta. Raamatut lõpetades on selge ka see, kuidas oma aju eest paremini hoolitseda, mil viisil aju uuritakse ning miks see oluline on.

***

«Kas me suudame elevandi ära süüa?»

Tõlkinud Ellu Kullerkann

Kirjastus Odamees

2021

Raamat pakub teaduslikke selgitusi 15 huvitavale keha toimimist puudutavale küsimusele.

Kas pisaraid on vaja ainult piripillidele, miks me aevastame kinniste silmadega, kui palju toitu mahub meie makku, kas inimese mälu võib täis saada, miks tabab meid aegajalt magusaisu – kõige selle kohta saad lihtsa ja arusaadava selgituse raamatust.

***

Shini Somara, Catherine Coe, «Matemaatika minu ümber».

Shini Somara, Catherine Coe

Illustreerinud Nadja Sarell

Tõlkinud Katrin Joala

Kirjastus Koolibri

2021

Alisa ja tema matemaatikust nõbu Robin lähevad matkale. Teel matkarajale märkavad nad, et matemaatika ümbritseb neid igal pool – poenimekirjas, otstarbekama teekonna ja selle läbimiseks kuluva aja arvutamisel, telgi püstitamisel jm. Kuidas on matemaatikaga seotud erinevad kujundid, mis on trajektoor, milleks on vaja astrostatistikat, jne? Raamatu lõpust saab teada, kuidas matemaatikas osavamaks saada ning milliseid omadusi on vaja, et suureks kasvades matemaatikuks saada.

Samast sarjast on ilmunud ka raamat «Teadus minu ümber».

***

Mary Auld, «Kuidas teha orkestrit».

Mary Auld

Illustreerinud Elisa Paganelli

Tõlkinud Jane Tooman

Koolibri 2022

Simonile meeldib üle kõige muusikat kuulata ja seda ka ise teha. Seepärast töötabki ta dirigendina. Dirigent juhatab orkestri tööd, oskab lugeda partituuri, korraldab konkursi, et leida andekaid muusikuid nii keelpillide, puhkpillide, vaskpillide kui löökpillide mängijate seast. Peale muusikute valimist algab töö proovisaalis. Varsti ongi käes suur kontserdiõhtu.

Raamat on valminud koostöös Londoni sümfooniaorkestriga. Nende mängitud palasid saab alla laadida raamatus esile toodud lingilt, Debussy, Rahmaninov, Tšaikovski, Beethoven, Mozart ja paljud teised klassikalised heliloojad saavad noorele muusikahuvilisele kindlasti lähedasemaks. Raamatu lõpust leiavad suuremad huvilised ka registri, sõnastiku ning täpsemad andmed muusikapalade kohta.

***

Laura Ertimo, «Lummav planeet Maa. Jutustused ja ainulaadsed kaardid».

Laura Ertimo

Tõlkinud Evelin Haav

Illustreerinud Satu Kontinen

Avita

2021

Vaiksel ookeanil kadunuks jäänud lennunduspioneeriks Amelia Earhartiks kehastudes uurib raamatu autor maakera erinevatest vaatenurkadest. Ta toob esile kümme lugu ja kümme kaarti, milles paljastub maakera imelisus.

Nii näiteks jutustab autor aardekaardi abil maakoore all peituvatest varandustest kullakaevandustest koobastempliteni, pajatab sellest, mida peidavad endas pimedad veed, tutvustab maailma vanimaid puid, väljasurnud loomi, linde ja kalasid, aga annab ülevaade ka erinevate maade koduhaldjatest ja härjapõlvlastest. Uurimist ja mõtlemisainet jätkub nii suurtele kui väikeste mitmeteks päevadeks.

***

Carl Wilkinson, «Sõnad, mis muutsid maailma. Albert Einsteini relatiivsusteooria».

Carl Wilkinson

Illustreerinud James Weston Lewis

Tõlkinud Jaak Kikas

Hea Lugu

2021

Selles imekenas suureformaadilises raamatus antakse lühike ülevaade maailma ühe suurema teadlase Albert Einsteini elust ja suurimatest saavutustest. Erinevalt paljudest teistest isikukesksetest aimeraamatutest, luuakse siin seoseid Einsteinile eelneva ja järgneva teadusmaailmaga. Kokkuvõttes tuuakse esile olulisim, mida on Einsteini avastused andnud tänapäeva maailmale.