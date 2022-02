Lihtne test, mis teeb selgeks su õnnelikuks olemise määra

Niiberg kirjutab, et pealiskaudsel vaatlemisel näib, et õnn sõltub väga palju juhustest. Eks viita sellele ka muistsete roomlaste Fortuunakujutlus: õnnejumalanna, kes lendab ringi tiivulisel rattal, ja vaevalt jõuab keegi teda puudutada, kui ta on juba läinud.

«Teisalt näeme, et ühele inimesele on õnneks vaja väga vähe, teisele väga palju: poolkuivanud leivakannika nägemine prügikastis teeb sandile rõõmu, kuid seda näriva sandi nägemine ajab miljonäril mitmeks päevaks isu ära,» toob ta näite.

Ameerika sotsiaalpsühholoogid Frank M. Andrews ja Stephen B. Withey jõudsid põhjaliku uurimistöö järel tulemuseni, et kõik välised asjaolud kokku võivad meie õnnelikkuseastet mõjutada vaid 8% ulatuses. Samas on siin mõeldud püsivat õnnelikuna-õnnetuna tundmist, mitte lühiajalisi emotsionaalseid tõuse. Kust siis tuleb ülejäänud 92%? Nende arvates ei jää üle muud võimalust, kui tõestada, et see on sünnipärane soodumus olla elus õnnelik või õnnetu – kas oled sündinud õnnesärgis või... Tõepoolest, kui vaatame enda ümber, näeme inimesi, kes vajavad väga vähe selleks, et olla aina rõõmsameelsed ja lootusrikkad − olla õnnelikud. Teisalt kohtame ka kogu aeg virisevaid, halemeelseid ja rahulolematuid − olla õnnetud.