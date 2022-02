Kui klienditeenindaja on professionaalne pettur, siis klient on enesepettur

Enamik meist mõtleb, et viisakas klienditeenindus on hea asi. (Ongi.) Mida me ei näe, on see, kuidas taoline klienditeenindus hõlmab lugematul arvul pettusi teenindajate poolt ja enesepettust tarbijate poolt. Ja klienditeenindus on kõigest professionaalne versioon sellest, mida meilt kõigilt oodatakse. Meid on õpetatud üksteisega viisakalt rääkima ja vestlust ilustavaid väljendeid kasutama, et pehmendada inimsuhtluses esinevaid hõõrdumisi. Lasteaias öeldakse lastele: «Kui sul pole midagi head öelda, siis ära ütle midagi», mis on järjekordne viis öelda Sarah’le, et ta hoiaks oma arvamuse Jeffist enda teada ja laseks tal olla edasi endast heal arvamusel. Paariteraapias soovitavad psühholoogid nääklevatel paaridel vestlustes kasutada aeglast alustamist, mis tähendab, et kui arvad, et su partner on jobu, siis peaksid ütlema: «Ma tahan, et sa teaksid, kui väga ma armastan ja hindan kõike, mida sa teed, Trevor, aga on hetki, mil sinu käitumine mulle haiget teeb.» Paljudel juhtudel on harmoonia saavutatav tänu sellele, et osalejad pehmendavad omavahelised erimeelsused huumori, meelituste ja lahkuse meeldiva udu abil. Nagu lõõritas rokkbänd Fleetwood Mac: «Tell me lies, tell me sweet little lies» («Räägi mulle valesid, räägi mulle väikeseid magusaid valesid»). Mäletan, et lugesin lapsena viisakas olemise olulisusest. Raamat selgitas, et kui sa arvad, et niisama sooja õhku pole mõtet suust välja ajada, siis mõtle turvapadjale autos, mis läheb õhku täis, kui auto kuhugi otsa sõidab! Õhk hoiab sind tervena!