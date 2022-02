Dave Benton: olen õppinud palju nii minust paremate kui tagasihoidlikumate muusikutega koos töötamisest

Benton kirjutab, et peab end self-made artistiks, kes on armastanud laulda lapsepõlvest peale. Esinenud õhina ja lustiga teismeeast saadik.

Kui rääkida veel innustajatest, on kadunud jazz-lauljal Al Jarreau’l teismeeas Bentonile suur mõju. Ta selgitab, et tema silmis oli Jarrau tolle aja kõige parem vokalist – täiusliku laulutehnika ja oskustega. Ta õppis temalt palju kuulates ta esitusi ja austab teda igavesti.

Benton tõdeb küll, et kõige muljetavaldavamaks peab ta oma lauljakarjääris Friedrichstadti Palastil - Performing Arts Theatreis, Berliinis esinemist. «Sain nimetatud saalid elutähtsa kogemuse – õppisin seal teatrikunsti ja muusikalides osalemist. Sealne teatrilava on tohutult suur ja varustatud absoluutselt kõigega, mida iganes erinevate vaatemängude jaoks vaja peaks olema,» räägib ta.

Seega pidi Benton oma parimad oskused välja panema, et valituks osutuda. «Ja teate, ma teeksin seda iga kell uuesti, et saada võimalus veel kord selles imelises saalis üles astuda,» räägib ta.

Muusikatööstuse tulevikust arvab Benton, et tõsiasi on see, et produtsendid ja korraldajad muutuvad aina nooremaks ja nooremaks. Nad on aktiivsed, energilised ja püüavad jõuliselt oma nägemust ürituste korraldamisest peale suruda. See ei pruugi aga kõigile sobida ning üha enam artiste hakkab oma asju ise korraldama, müües end ka interneti kaudu. Järjest vähematel õnnestub teha lepinguid plaadifirmadega.