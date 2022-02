Ilmusid Esko Aho mälestused aastast, mil pea iga päev tõi kaasa ennustamatuid uudiseid

Aasta 1991 läks ajalukku kui suurte murrangute aeg – see oli selge piir kahe ajastu vahel. Ettearvamatuid ja vähetõenäolisi jõude, mis põhjustavad vapustavaid muutusi, on poliitiline mõtleja Nassim Taleb nimetanud mustadeks luikedeks. Just nende sõnadega ristis Esko Aho, Soome peaminister 1991–1995, mälestused oma esimesest aastast riigitüüri juures.

Oma meenutustes avab ta akna otse toonaste sündmuste keskpunkti, kirjeldades riigijuhtide ning võtmeisikute suhtlust ja valikuid sageli võimatuna näivas olukorras. Pea iga päev tõi kaasa ennustamatuid uudiseid. Nõukogude Liidu üllatava lagunemise ja Moskva riigipöördekatse järel kujunesid välja uued riigipiirid. Soome, Põhjala Jaapan, kaotas oma põhilise kaubanduspartneri ja sööstis majanduslangusse, sealne mark devalveeriti ja inimeste unistused purunesid. Ent muutunud Euroopas koitis siiski lootus ja põhjataevasse tõusis Nokia särav täht.

Oluline rõhuasetus on diplomaatiliste suhete taastamisel Eesti ja Soome vahel. Tagasivaade 1960ndatesse ja 1991. aasta ärevasse augustisse heidab valgust, milliste tunnetega võeti Eesti vabanemine vastu Soome valitsuses.

Raamat on huvitav võrdlus Mart Laari mälestustega samast ajast. Haarav ja ladusalt kirja pandud teos on väärtuslik allikas, kust saada teavet lähiajaloo ja suhete kohta eestlaste sugulasrahva ja olulisima naaberriigiga. See aitab eestlastel paremini mõista põhjanaabrite poliitilist ja majanduslikku tausta, mis on aluseks tänastele suhetele kahe riigi vahel. Tollal vastu võetud otsuste mõju tunneme mõlemal pool Soome lahte isegi 30 aastat hiljem.

Autorist

Esko Aho sai Soome peaministriks 36aastaselt ja oli ametis 1991–1995 ‒ aastatel, mil riiki tabas majanduslangus. Samal ajal pidas Aho valitsus läbirääkimisi Soome liitumise üle Euroopa Liiduga. Aho oli aastatel 1983–2003 Eduskunta liige ja 1990–2002 juhtis Keskerakonda.

2004–2008 töötas Aho Soome innovatsioonifondi Sitra juhina. Seejärel sai temast 2009. aastal Nokia avalike suhete juht ja juhatuse liige, kus ta töötas kuni 2012. aastani. Peale selle on Aho olnud mitme juhatuse liige ning paljude rahvusvaheliste ja kodumaiste ettevõtete ja kogukondade nõuandja.

Esko Aho on riigiteaduste magister, kellel suur akadeemiline kogemus. Muu hulgas on ta olnud Harvardi ülikooli Kennedy kooli teadustöötaja ja hiljem vanemteadur ning alates 2015. aastast Aalto ülikoolis Executive in Residence’i ülesannetes. Talle on omistatud Vaasa ülikooli ja Alberta ülikooli audoktori kraad. Soome riik autasustas teda 1992. aastal Valge Roosi Suurristiga ja 2003. aastal Vabadusristi Suurristiga, Eesti aga 2003. aastal Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgiga. Esko Aho on abielus, tal on neli last ja üheksa lapselast.