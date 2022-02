JUHAN SMUUL 100 ⟩ Kirjandusmuuseumis saab näha väljapanekut Smuuli loomingust

Smuuli loometegevus oli lühikeseks jäänud elu jooksul intensiivne ja viljakas, seega ongi näitusel väljas rohkesti esmatrükke, mida jagub mitmesse vitriini. Esindatud on näiteks esimene trükiproov luuletusega «Mu noorim õde» ajalehes Punaväelane 1943. aastast, mille kõrvale saab võrrelda luuletuse «Noorimale õele» käsikirja. Teose «Jäine raamat» tõlkeid on ilmunud enam kui kahekümnes keeles, Arhiivraamatukogus leidub neist suurem osa ning olemasolevad tõlked on esindatud näitusel. «Puudu on näiteks jaapani- ja mongolikeelsed väljaanded, mida otsime aktiivselt oma kogusse,» sõnas Ave Pill, väljapaneku üks koostajatest.