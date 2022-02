Kuus raamatut, mis mõtestavad meheks ja naiseks olemist

Kõik naised võivad kinnitada nagu ühest suust, et mehed ei tea kliitorist midagi - enamik mehi on pigem kursis auto kapoti all toimuvaga. Selles raamatus seletatakse lahti naise rahuldamise saladused ja tõestatakse, et keel võib olla mõõgastki tugevam. Seksterapeudi (ja naiste orgasmi ülistaja) Ian Kerneri sõnul ei ole suuseks üksnes eelmäng, vaid kõige olulisem mäng ning parim viis erutada naist üha uuesti ja uuesti.

See esimest korda 1988. aastal ilmunud raamat on aidanud miljonitel paaridel maailmas oma suhet parandada. Selles tutvustatav Imago suhteteraapia õpetab, kuidas teadvustada paarisuhtes toimuvat. Suhteravi nõuab kummagi kaaslase head tahet ja tööd iseendaga, tulemusena võite aga nautida armastavat ja toetavat suhet. Imago dialoogid õpetavad mõistma kaaslase käitumise alateadlikke põhjusi.

See raamat sisaldab radikaalseid ja kohati šokeerivaid mõtteid armastuse, abielu ja seksi kohta – mõtteid, mis olid revolutsioonilised enam kui 20 aastat tagasi, kuid mõjuvad värskendavalt ka tänapäeval. Osho ütleb: «Armastus on ainus religioon, ainus jumal, ainus mõistatus, mida on vaja elada ja mõista... See ei ole midagi keerulist.» Igaüks meist saab ise otsustada, kas või kui suurel määral on meie elus armastust.

Kuidas me ka armastuse kolmnurkadesse ei suhtuks, on need ometi osa meie elust, suhtelisuse ookeanist, kus me elame. Me kardame eksida, purustada oma ja võõrast saatust, tahame kaitsta perekonda võõra «sissetungi» eest. Tahame, kuid sageli see meil ei õnnestu...

Kas armastatud inimest võib petta, reetmata iseennast? Mis on reetmine? Kuidas kindlaks teha, kas tegemist on ikka tõelise armastusega? Kõiki neid küsimusi käsitleb tuntud autor, psühholoog Anatoli Nekrassov.

Mis on sinu elu tõeline eesmärk? Mida naised tegelikult tahavad? Mis teeb sinust hea armukese? Mehena oled neid küsimusi endale kahtlemata mitu korda esitanud, ent ilmselt pole sul õnnestunud vastuseid leida. Need vastused saad nüüd. Raamatus “Tõelise mehe tee” arutleb David Deida meeste jaoks tähtsaimatel teemadel: karjäär ja perekond, naised, armastus ja vaimsus, ning annab praktilisi juhised, kuidas elada mehena ausalt ja usaldusväärselt ning säilitada vabadus. Palju avaldatud ja seksuaalse vaimsuse eksperdina rahvusvaheliselt tunnustatud autor annab otsest nõu, aitab parandada oskusi, treenida keha ning elada täiuslikult – kohe, kompromissideta.

«Kuningas sõjamees maag armastaja. Teekond küpse mehelikkuse lätetele», Robert Moore ja Douglas Gillette