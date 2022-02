Üheks peamiseks ohuks inimkonna tulevikule peetakse kliimamuutust. Teaduskirjanikud Rauli Partanen ja Janne M. Korhonen otsivad oma raamatus vastuseid küsimusele, kas tuumaenergia rakendamine võiks leevendada kliimamuutuse mõju. Kui suur risk on see inimeste ja keskkonna jaoks tegelikult?

Tuumaenergiaga seonduv mattub pahatihti värvika retoorika, poliitiliste huvide, hirmu, klikiahnete pealkirjade ning katastroofikirjelduste laviini alla. Kui palju on sellest õigustatud ja kui palju põhineb uskumustel ja eelarvamustel? Muu hulgas selgitavad autorid seniste tuumakatastroofide tekkepõhjusi ja analüüsivad nende mõju.

Rauli Partanen on auhinnatud teaduskirjanik ning kliima-, keskkonna-, energia- ja ühiskonnaanalüütik. Janne M. Korhonen on tehnoloogia ajaloo doktor, ta on aastaid kirjutanud kliimast ja energeetikast ning töötab kliimamuutuste leevendamise hädaabiprogrammi «Plan B» meeskonnas.