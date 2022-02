Salakaval lõks, mis sunnib naisi meestest palju rohkem pingutama

Erin toob näite, et kui elu oleks korter, vaataksid ringi ja nendiksid ilmselt, et see on päris kena. Oled teinud suurpuhastuse: pakkinud kokku ülikooliaegsed psühholoogiaõpikud, mida sa nagunii ei ava enam kunagi, loobunud lohvakast teksapaarist, mis nagunii ei istunud, ja visanud ära virna tolmu koguvaid DVD-sid.

Princetoni ülikooli hiljutise uurimusega püüti kummutada Malcolm Glaswelli 10 000 tunni meisterlikkuse teooriat (ja näidati, et meisterlikkuse saavutamine on seotud konkreetse eluvaldkonnaga), kuid pole kahtlust, et mida rohkem aega ja tähelepanu millelegi pühendad, seda rohkem toob see tagasi. Erin sõnab, et see on meie kultuuri üks salakavalamaid lõkse, mis sunnib naisi meestest palju rohkem pingutama; neist saavad kõige peale mihklid, ent ei millegi meistrid. Loobudes mõttest, et peame tegema kõike, avaneb võimalus olla hea neis mõnes asjas, mis meile päriselt korda lähevad.