Ilmus Lotmani ja Uspenski «Vene kultuuri semiootika»

Tartu ülikooli kutuurisemiootika professor Peeter Torop ütles, et Juri Lotman on võrrelnud koostööd Boriss Uspenskiga sama asja vaatlemisega kord üht, kord teist silma kinni pigistades.

«Kumbki silm annab oma vaatenurga, kuid kokku tekib terviklik vaade nähtustele, mida kaks erineva kooliga teadlast uurivad. Just selles kahe vaatenurga ühendamise terviklikkuses peitub nende koostöö unikaalsus ja kõrge rahvusvahelise maine põhjus. Tulemuseks on seeria nii kultuuriloolisi kui ka teoreetilisi uuenduslikke uurimusi, milleta on tänapäeval võimatu mõelda vene kultuuri eripärast või kultuurisemiootika olemusest. Lotmani ja Uspenski koostöös sündinud artiklid moodustavad maailmakuulsa Tartu–Moskva koolkonna kontseptsioonilise keskme ja see kogumik pakub suurepärase võimaluse neid ühtede kaante vahele koondatuna nautida.»