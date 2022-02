Eesti keeles ilmus Kristin Hannahi romaan «Neli tuult»

Tänaseks on Hannah avaldanud enam kui 20 menukat romaani, võitnud mitmeid auhindu ja tema romaane on tõlgitud enam kui 40 keelde. «Jaanimardika tee» põhjal on valminud sama pealkirjaga Netflixi sari ja «Ööbikust» (eesti k 2017) on valmimas film.