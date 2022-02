Soome endine peaminister Esko Aho esitleb Tallinnas enda mälestusteraamatut

Esko Aho on riigiteaduste magister, kellel suur akadeemiline kogemus. Muu hulgas on ta olnud Harvardi ülikooli Kennedy kooli teadustöötaja ja hiljem vanemteadur ning alates 2015. aastast Aalto ülikoolis Executive in Residence’i ülesannetes. Talle on omistatud Vaasa ülikooli ja Alberta ülikooli audoktori kraad. Soome riik autasustas teda 1992. aastal Valge Roosi Suurristiga ja 2003. aastal Vabadusristi Suurristiga, Eesti aga 2003. aastal Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgiga.