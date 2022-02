John Cusacki 4 lemmikraamatut, mis on tõlgitud ka eesti keelde

John Cusack filmis "Say Anything..." (1989). FOTO: Cap/rfs/scanpix

Hollywoodi staar John Cusack tegi oma esimesed filmirollid 80ndatel aastatel ja nüüdseks on ta mänginud juba pea 90 filmis. Enim on ta silma paistnud siis, kui on kehastanud antikangelasi ja veidrikke. See pole sugugi juhus, sest Cusack on ka poliitiline aktivist ja teisitimõtleja.