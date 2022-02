Mis saab siis, kui elu ei lähe päris nii nagu tahaks?

«Usun, et oled igas eluetapis (ja mõnes selgemalt, näiteks pärast lapse sündi) tänulik, kui oled panustanud tervisesse, rahalisse kindlustundesse ja vaimsesse tasakaalu,» arvab Merit Raju ja lisab, et naistel on igal kümnendil uus eluetapp, iga kuutsükli kestel vahelduvad hormonaalsed seisundid ning sisuliselt iga päev on tegu erineva isiksusega. Kõigi nende muutuste keskel tuleb rahuldust pakkuva elu elamiseks ikkagi järjekindlalt teha oma asja.

2020 oli üks suur kohanemise aasta

Merit Raju, «Elu uus tase». FOTO: Raamat

«Olin varem põhilise osa tööajast tegelenud ürituste korraldamisega ja järsku oli sel kõigel kriips peal. Tuli midagi muud välja mõelda, muul moel tegutsema hakata, teha muid asju uutes osakaaludes. Märtsis oli mul välja tulemas uus raamat, seega üks suur projekt lõppes ja organiseerisin selleks puhuks konverentsi, mille ettevalmistused ka siis järsku lõppesid. Äkki oli mu laps kodune ning mu projektid lõppenud või määramata ajaks katkestatud. Siis tuli kohanduda. Ja tegelikult mitte ainult – ka ise oma uut elu looma hakata,» meenutab Merit.

Oli ka aeg, mil tekkis üldine lootus, et juba järgmisel nädalal on see kõik möödas. «Jah, see oli teoreetiliselt võimalik, aga samal ajal oli see hea võimalus mõelda läbi erinevad stsenaariumid: aga mis siis, kui koroona ei lähe järgmiseks nädalaks üle, vaid kui jääbki nii? Ja selleks ka plaan mõelda,» tõdeb ta.

Sageli juhtub midagi, mis pole meie esimene valik

Siis on Meriti sõnul suureks eeliseks, kui sul on ette läbi mõeldud ja ära põetud nii selle stsenaariumi murekohad kui ka eelised. «Ja siis selle juhtudes on ideaalis juba jess! Või noh, mitte päriselt, eks ole, aga kujundlikult: sul on must stsenaarium läbi mõeldud ja oled püüdnud leida enda jaoks sealt mõne positiivse nüansi. Kui see olukord peaks siis juhtuma, kohaned kiiresti, sest oled valmistunud halvimaks, aga leidnud olukorrast enda jaoks ka positiivset – juba ette.»

Firmades, riikides ja linnades mõeldakse läbi erinevad stsenaariumid, näiteks kasvõi lennuki kukkumine Ülemiste järve, kust tuleb meie kraanivesi. Samamoodi tuleb teha oma elus. Mis siis, kui...

Autor rõhutab, et ei mõtle hirmuga selle läbi mõtlemist, vaid teadvustamist, mõtlemist, mida saab teha selle ärahoidmiseks või selleks valmistumiseks (kui tõenäosus on suhteliselt suur), et see siis unustada.

Nipp! Kui mõnikord ei lähe kõik päris täpselt nii, nagu soovime

Merit toob näiteks, kui ta lapsel oli paar aastat tagasi esimese klassi koolikatsete aeg, oli tal loomulikult oma nägemus ja ootus ning see tekitas pinget.

Selleks, et mitte pettuda, püüdis ta viimased kuud oma igahommikuses ja -õhtuses meditatsioonis ette kujutada, et nad on aasta pärast tema kooliga ülirahul. See ei seo konkreetse kooliga, vaid selle tundega, mida ta asjade kujunemiselt ootan.