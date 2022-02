Ilmus huvitav sissevaade tänase Euroopa kõige tähtsamasse riiki

Populistid üle Euroopa süüdistavad immigratsioonis ja globaliseerumises mingit kuritahtlikku Süsteemi, mida juhivad rahvuslike huvideta nähtamatud isandad. Tsaar Vladimir suudab Kremlis vaevu oma õnne uskuda, kui jälgib, kuidas kõik tema suureks gambiidiks paigale asetub, Baltimaad ja Visegrádi grupi riigid värisevad – ja kõigi pilgud on suunatud Berliini poole. Aga kas sakslased on «meie» või «nemad»? See küsimus on Euroopat painanud alates ajast, mil Julius Caesar leiutas 58. aastal eKr germaanlased.