Lugu poisist, kes lennuõnnetuses ainsana ellu jääb

«Astu kõrvale, poja,» ütleb töötaja. «Sa pead järjekorda kinni.»

Kui poiss on käsku täitnud, ütleb töötaja: «Usu mind, sellest masinast on palju hõlpsam ja meeldivam läbi minna kui lasta tollel kutil ennast läbi otsida. Need läbiotsimised on põhjalikud, kui sa saad aru, mida ma mõtlen.»

Poiss lükkab juuksed laubalt ära. Ta on viimase aasta jooksul viisteist sentimeetrit pikkust visanud ja piitspeenike. Nagu emal ja vennal, nii on ka temal lokkis juuksed, mis kasvavad nii kiiresti, et neid ei jõua talitseda. Isa juuksed on lühikesed ja valged. Valgeks läksid need siis, kui Bruce oli kahekümne seitsme aastane, samal aastal, kui Jordan sündis. Bruce’ile meeldib oma juustele osutada ja pojale öelda: vaata, mida sa minuga tegid. Jordan teab, et isa silmitseb teda praegu pingsalt, justkui üritaks talle kaugjuhtimise teel mõistust pähe panna.

Ta ütleb: «On neli põhjust, miks ma sellest masinast läbi ei lähe. Kas tahate kuulda?»

Julgestustöötaja nägu läheb naerukile. Ta pole enam ainuke, kes poissi tähele paneb; ümberringi seisvad reisijad kuulavad samuti pealt.

«Oh issand,» pomiseb Bruce endamisi.

Eddie Adler pistab käe emale pihku, esimest korda viimase aasta jooksul. Nähes, kuidas vanemad New Yorgist Los Angelesse kolimiseks asju pakkisid – suur rahvasterändamine, nagu isa seda nimetas –, läks poisil kõht korrast ära. Ta tunneb praegugi kõhus korinat ja mõtleb, ega kusagil läheduses vetsu ei ole. Ütleb: «Me oleks pidanud tema juurde jääma.»

«Ta saab hakkama,» ütleb Jane, niihästi endale kui ka pojale. Tema abikaasa pilk püsib ainiti Jordanil, kuid ema ei suuda sinna vaadata. Selle asemel keskendub ta meeldivale aistingule, lapse käele oma peos. Ta on sellest puudust tundnud. Nii palju probleeme laheneks, mõtleb Jane, kui me lihtsalt üksteisel rohkem käest kinni hoiaksime.

Töötaja ajab rinna kummi. «Lase tulla, poja.»

Jordan tõstab loendamiseks sõrmed. «Esiteks eelistan ma radiatsiooniga võimalikult vähem kokku puutuda. Teiseks ei usu ma, et see tehnika aitab terrorismi ära hoida. Kolmandaks on see rõve, et riik tahab minu munadest pilti teha. Ja neljandaks» – ta hingab sisse – «arvan ma, et asend, milles inimene on sunnitud selles masinas viibima – käed püsti nagu röövlite ees seistes –, on mõeldud selleks, et inimene tunneks end jõuetu ja alandatuna.»

Transpordijulgestusameti töötaja ei naerata enam. Vaatab kiire pilguga ringi. Ta ei saa aru, kas poiss narrib teda või ei.