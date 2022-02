«Suletud silmadega reisijad tegelikult ei maga. Kõik tajuvad, kuidas lennuk maast lahti kerkib»

Ann Napolitano, «Kallis Edward». FOTO: Raamat

Ühel suvehommikul läheb kaheteistaastane Edward Adler koos oma armsa suure venna, ema, isa ja veel 183 reisijaga Newarkist Los Angelesse suunduva lennuki pardale. Reisijate hulgas on Wall Streeti imelaps, noor naine, kes peab toime tulema ootamatu rasedusega, Afganistanist naasev haavata saanud veteran, ärihai ning vaba vaimuga naine, kes põgeneb oma võimuka abikaasa eest. Poolel teel kukub lennuk alla. Edward jääb ainsana ellu.

Edwardi lugu tõmbab üldrahvalikku tähelepanu, kuid ilma pereta on tal raske maailmas kohta leida. Talle tundub, et osa temast jäi taevasse, igavesti lennukisse kaasreisijate juurde. Aga siis teeb ta ootamatu avastuse, mis suunab teda otsima vastuseid elu kõige sügavamatele küsimustele: kui oled kõigest ilma jäänud, kust leida jõudu, et ikka edasi rühkida? Kuidas õppida end jälle turvaliselt tundma? Kuidas leida oma elule mõtet?

«Kallis Edward» on ühtaegu silmapaistev suurekssaamise lugu, vapustav portree unustamatust tegelaste galeriist ja hingemattev pilt kõikvõimalikest moodustest, kuidas purunenud süda uuesti armastama õpib.

***

Lennuk on Airbus A321, sinise küljetriibuga valge vaal. See mahutab 187 reisijat, keskel on üks vahekäik. Äriklassis on kummalgi pool vahekäiku kaks ruumikat istet; turistiklassis on kummalgi pool kolm. Lend on viimse kohani välja müüdud.

Reisijad voorivad pikkamisi pardale; väikesed kotid, kus on liiga kallid või hädavajalikud esemed, et neid pagasisse anda, tümpsuvad vastu põlvi. Esimene asi, mida nad lennukisse minnes märkavad, on temperatuur. Siin on külm nagu lihakambris ning ventilatsiooniavadest kostab pidevat hukkamõistvat sisinat. Paljana sisse tulnud käsivarred lähevad kähku kananahale ja poevad kampsunite alla peitu.

Crispini hooldaja askeldab tema ümber, kui vanamees ratastoolist äriklassi istmele tõstetakse. Vanamees on nüüd ärkvel ja tige nagu herilane. Üks kõige hullemaid asju haigeolemise juures on see, et teistel inimestel – paganama võõrastel – on õigus teda puutuda. Õde küünitab ette, et tema reie ümbert kinni võtta ja ta asendit kohendada. Tema reie! Crispini jalad on sammunud koosolekusaalides, hüpelnud klubis seinatenniseväljakul, liuelnud Jackson Hole’i suusakuurordi mustadel radadel. Nüüd arvab tema meelest parimal juhul keskpärane naine, et tohib need oma pihkude vahele võtta. Vanamees peletab ta käeviipega eemale. «Mul ei ole abi vaja,» ütleb ta, «ma saan ise ka oma kuradima kohale istutud.»