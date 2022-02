Parima luuleraamatu autor Lauri Räpp: soovidel on omal moel ja ajal kombeks täituda

Kõige esimesed katsetused olid ilmselt algkoolis klassiõdede salmikutesse. Esimene teadlikum proov midagi kirjutada oli ühel lapsepõlve Viljandi suvel. Võisin siis olla nii 13-14. Inspiratsiooni sain sellest, et minu naabripoisi ja parima lapsepõlvesõbra isa on Arvo Valton. Siis oli kirjanik midagi väga suurt ja tähtsat ja üht kirjanikku sõbraliku ja justkui oma inimesena tunda oli midagi kirjeldamatult erilist. See tekitas soovi ka ise kirjanikuks saada. Tuleb välja, et soovidel on omal moel ja ajal kombeks täituda. Mitte et ma end kirjanikuks või veel vähem luuletajaks peaksin. Aga mind loetakse ja tuleb välja, et palju, ja see teeb mulle rõõmu.