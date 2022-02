Parima lasteraamatu autor Mari Ojasaar: olen enda raamatute fänn

Ma usun, et parim nõuanne on see, et kui midagi alustad, siis vii see lõpuni. Mul oli sahtlis 3-4 pooleli olevat raamatut juba, sellised ideekavandid. Otsustasin, et kui tahan tõesti raamatu valmimist näha, tuleb alustatu kindlasti lõpule viia. Kunstnikuna on mul tihti nii, et kui alustan projektiga, siis käivitab see peas uued ideed. Seega oleks kerge jätta pooleliolev raamat sahtlisse ja justkui parema ideega edasi minna. Aga palju olulisem on lõpetada üks projekt, vajadusel uued head ideed märkmikusse kirja panna ja õppida sellest protseesis, et teed algusest lõpuni midagi. Näiteks siis, kui olin loomas oma esimest raamatut «Lepatriinu lugu», tekkis mul idee luua raamat «Loodus laste moodi» ja üks uus raamat, mille lõpusirgel ma just olengi. Nii et jälgin kindlalt oma nõuannet ja teen ühe raamatu korraga algusest lõpuni valmis.