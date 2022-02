«Leiutajateküla lugude» autor Janno Põldma vastab kolmele küsimusele

Kas mäletate oma esimest kirjutamiskatsetust? Mis see oli?

Mäletan, et esimene katsetus oli kusagil esimestes klassides üks luuletus. Meeles on vaid esimene rida: «Lõngus siin, lõngus seal, lõngus iga nurga peal...» Kaks esimest trükivalgust näinud juttu olid ajakirja «Noorus» 1977. aasta jutuvõistlusel kolmanda auhinna saanud «Kuidas joonistada toomingat» ja äramärgitud «Miks Innokentil on kurvad silmad.»