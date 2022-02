Selgusid Tallinna Ülikooli kirjandusauhinna 2021 nominendid

Tallinna Ülikooli kirjandusauhinda antakse välja aastast 2007, et tunnustada autoreid, kes õpivad või töötavad Tallinna Ülikoolis või on selle vilistlased.



Kandidaate said esitada Tallinna Ülikooli akadeemilised üksused, professorid ja varasemad preemia laureaadid. Lõpliku valiku nominentide seast teeb žürii, kuhu kuuluvad tänavu Kaja Kann, Alvar Loog, Reili Argus, Anne Lange ja Liis Kibuspuu.



Tallinna Ülikooli kirjandusauhinna tänavused laureaadid kuulutatakse välja Tallinna Ülikooli päeval 18. märtsil.