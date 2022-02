Parima käsiraamatu autor Merilin Mandel: ei tasu oodata inspiratsiooni - ega ta ei tule, kui sa juba lainel pole

Minu esimene kirjutuskatsetus oli umbes 8-aastaselt, mil ma kirjutasin ja illustreerisin (!) perekondlikuks lugemiseks teose «Hunt Iila, kes sõi hambapastat» - erinevate kolimistega läks suurem osa raamatust (ehk mõned leheküljed) aja jooksul kaduma, aga need laia reavahega paberid on siiani eredalt meeles. Ma isegi ei ole kindel, kas Iila jõudis raamatus üldse hambapasta söömiseni või piirdus see eklektiline karakteritunnus vaid pealkirjaga...

Mis on kõige parem nõuanne, mis teile kirjutamiseks on antud?

Ma arvan, et üks nõuanne, mis ei olnud küll mulle suunatud, aga mis siiski vahel kuklas tiksub, on see, et ei tasu oodata inspiratsiooni - ega ta ei tule, kui sa juba lainel pole!