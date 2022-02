Tunned end ärevalt? Asi võib olla selles, et su ümber on halb energia

«Mõni aasta tagasi osutasin teenust ühele suurettevõttele. Mulle tehti nende kontorisse isegi oma koht, aga ma ei saanud seda kasutada, sest sealne energia väsitas mind väga kiiresti ära. Nii kui ma kontoriuksest sisse astusin, muutusin ärevaks ega suutnud keskenduda. Kui võtsin sülearvuti ja läksin mõnda kohvikusse, sain töö kiiresti ja korralikult tehtud. Kui hakkad oma sisemaailmaga tegelema, võib juhtuda, et ka sina ei suuda mõne aja pärast enam kontoritööd teha ja tahad pidada ametit, kus saad näiteks loodusega rohkem kontaktis olla,» räägib ta.

Loodusest saab alati kõige paremat energiat

Linnavibratsioonis väsib Trofimov ruttu, sest linn on ärev. Aga ka linnadel on erinev energia. Tallinn on Eesti linnadest kindlasti kõige ärevam, edasi tulevad Tartu, Pärnu… Mida väiksem linn, seda rahulikum see on. Ta tõdeb, et kui on Tallinnast mõne päeva eemal olnud ja tulen koju tagasi, tunnetan selle teistsugust vibratsiooni juba enne linna piiri. Mida tundlikum sa oled, seda rohkem aega võtab sul kiire linnatempoga harjumine. Sama on kaubanduskeskustega. Varem võis ta seal päris palju aega veeta, nüüd ei pea ta sealses närvilises energias vastu üle tunni.

«Kui sul on raske aeg ja sa tunned, et ei oska selle lahendamiseks midagi ette võtta, vaheta keskkonda. Kui teise kohta kolimine kõne alla ei tule, proovi kuuks ajaks lihtsalt eemale minna. Ela mujal, kas või metsas telgis. Sageli aitab keskkonnavahetus ja uutes energiates viibimine terve elu restardile kaasa,» soovitab Trofimov.

Mõnikord rajavad inimesed oma perele kodu nende enda lapsepõlvekoju. Kui su lapsepõlv oli pigem keeruline ja sa ei tundnud ennast kodus turvaliselt, siis isegi kui oled teinud remondi, ei kao vanad energiad nende seinte vahelt nii kergesti. Kui tunned seletamatut ärevust, siis on minu soovituseks keskkonda vahetada.

Ka gruppidel võib olla väga erinev energia. Tavaliselt on pärast joogatundi kõigil mõnus ja kerge olla, sest kõigi head energiad on koos veelgi võimendunud. Sama juhtub ka pärast ühismeditatsioone ja mantrate laulmisi. «Olen käinud Alexela kontserdimajas mitut tuntud mantralauljat kuulamas ja nendega kaasa laulmas. Paari tuhande pealine mantraid laulev publik on tekitanud alati ülivõimsa energia, milles peesitan veel mitu päeva,» räägib Trofimov.

Energia on ka sõnumitel, piltidel, e-kirjadel, kunstiteostel ja kõigel muul

Trofimov selgitab, et kui oled pildistanud midagi täielikus kohalolus, tajuvad teised ära, millises energias see pilt tehtud on. Sama lugu on sõnumitega. See võib olla väga viisakas, aga mõnikord tunned, et see viisakus ei ole päris, sõnum on saadetud hoopis teise energiaga.

Nii inimesed kui asjad on ühises energiaväljas ja mõnikord näidatakse sulle just asjade kaudu, et sa peaksid keskmesse tagasi tulema.