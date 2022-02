Mees, kes elab kirjandust

Kirjanike päevikud ja päevikud üleüldse on enamjaolt kohutavalt tüütu lugemisvara. Eriti talumatud kipuvad olema niinimetet mõttepäevikud. Alatasa tahaks hõigata: mõtle midagi välja, ära kirjuta sellest, mis sinuga juhtub, sest ei juhtu ju. Vähem mõtlemist, enam väljamõtlemist! Pealegi on päevikutes väga lihtne valetada, seda isegi ja võib-olla lausa peamiselt tahtmatult. Fantaasias seevastu valetada ei saa, kõik on täpselt nii, nagu autor kirja pani, kõik on puhas tõde.