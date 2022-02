ÕNNE VALEM ⟩ Uuri järele, kui õnnelik sa päriselt oled

Autori või kaasautorina enam kui 100 raamatut kirjutanud Toivo Niiberg on olnud 44 aastat õpetaja, nendest 25 aastat õppejõud Eesti erinevates kõrgkoolides. Ta arutab oma GoodNews kirjastusega välja antud raamatus «Ela ja küsi! 500 elulist küsimust» ka selle üle, mis on hea väsimus ja mis on halb ning kuidas halba väsimust leevendada.