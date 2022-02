Algab konkurss kirjandusauhinnale «Esimene samm»

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist ühes ilmumisandmetega. Vajalikud materjalid saata e-postiga eks@kirjandus.ee või tavapostiga Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu 51014) märgusõna «Konkurss «Esimene samm»» all.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. märts 2022. Preemia suurus on 500 eurot ja see makstakse välja Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestival Prima Vista fondist.