«See ei saanud olla kogu katse. Tundus kuidagi liiga lihtne»

Johannes Kivipõld, «Deus ex Machina». FOTO: Raamat

Politseianalüütik Erik on sobiv mutrike suureks mänguks. Kogu ta elu on kantud riiklikesse andmebaasidesse ja ta ise käitub pea alati ettearvatavalt. Ta ei viitsi pingutada, võimaluse korral valib mugavama äraolemise ja jätab suuremad võitlused teistele. Ning talle läheb väga korda, mis teised temast arvavad. Vabakutseline ajakirjanik Stella seevastu on justkui liivatera muidu õlitatult töötavas kellavärgis. Ta on väikesest peale eelistanud püsida varjus ja igasugu vandenõude kartuses oma jälgi hoolega peitnud. Nüüd aga on sellel lõpp.

Olles pooleldi vastu tahtmist saanud inimluure agendiks, peab Erik sulanduma ühe sekti – tehisintellekti loomisega tegeleva Järgmise Sammu – liikmete sekka. Stellale aga kukub sülle kummaline mõrvajuhtum, millesse näivad olevat segatud ka kõrged ametiisikud. Kui tagatipuks hakkab inimkonda veel ähvardama tundmatu oht kosmosest, on tõepoolest aeg astuda järgmine samm. Riigijuhid otsustavad abi paluda kõige targemalt – tehisintellektilt.

Aga kes on selles mängus tegelik niiditõmbaja ja kas järgmine samm viib edasi või hoopis tagasi? Siinses ulmepõnevikus arutleb Johannes Kivipõld küsimuse üle, kas ja kuidas on inimestel võimalik tehisintellekti enda kontrolli all hoida.

***

Kutse Inimluurekeskuse katsetele ei lasknud ennast kaua oodata. Kõigest mõned nädalad. Ühel reede õhtul töölt tulles leidis Erik oma postkastist ümbriku, milles oli küllaltki lakooniline kiri ja kellegi pilt. Kiri sedastas, et ta on välja valitud katsetel osalema ja sellest ei tohi mitte mingil juhul mitte kellegi teisele teada anda. Ühegi ülesande lahendamisel ei ole lubatud kasutada kellegi sellise abi, keda ta juba varasemast tunneb. Juhul, kui ta nende keeldude vastu eksib, loetakse ta väljakukkunuks. Viimasena oli märgitud kontakttelefoni number, millele helistada, kui on soov katsed pooleli jätta. Number tuli pähe õppida.

Kirja teises osas ilutses pilt vanemast naisest, kellel olid suured prillid ja lühikeseks lõigatud hallid juuksed. Lisatud oli ka naise aadress ja üks küsimus: Mitu lapselast on sellel naisel? Vastus oli vaja saada kahekümne nelja tunni jooksul ja saata see telefoninumbrile sõnumiga.

Kiri tuli läbilugemise järel hävitada.

Erik vaatas paberit oma käes. Kõik tundus totralt lakooniline. See ei saanud olla kogu katse. Tundus kuidagi liiga lihtne. Tal tuli ainult minna naise aadressile, mõelda välja mingi jura selle kohta, et ta on näiteks uuringuettevõttest, ja küsimus lihtsalt küsida.

Aadress polnud Eriku kodust kaugel, ta otsustas midagi tee pealt bensiinijaamast hamba alla võtta ja esimese ülesandega kohe ühele poole saada. Seda enam, et kuigi kirjas oli ajaks antud kakskümmend neli tundi, polnud ta kindel, mis hetkest aeg tiksuma hakkas. Äkki oli tal kiri juba eelmisel õhtul postkastis kahe silma vahele jäänud?