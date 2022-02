Osho: suitsetamine, nätsu närimine, jalgpalli vaatamine – need kõik on moodused iseenda eest põgenemiseks

Me leiame põhjuseid, miks mitte enda sisse vaadata

Osho uskus, et valu koguneb meisse, just sellepärast on kõik pühakud ja vaimsed õpetajad öelnud, et peab enda sisse vaatama ja minema. «Aga on põhjus, miks enda sisse ei vaadata. Me teame, et seal peab vastamisi astuma valuga, kannatuste ja agooniaga. Lihtsam on välja jääda,» nentis ta.

Inimesed ei taha ka üksi olla, sest üksinduses hakkad alateadlikult enda sisse vaatama. «Inimesed on leiutanud kõiksuguseid asju, et iseenda eest põgeneda. Näiteks suitsetavad, ehkki see ei ole sugugi vajalik tegevus,» tõi ta näite. Miks miljonid inimesed suitsetavad? Vastus ongi nii lihtne – see hoiab neid tegevuses ka siis, kui nad on üksi, et nad ei peaks enda sisse vaatama.

«Mõned jällegi närivad nätsu. On alles rumalus! Milleks nätsu närida?» tõi ta välja veel ühe viisi, kuidas põgenetakse üksinduse eest.

Suitsetamine ja nätsu närimine tundus Oshole üsna rumal, ent ta tõdes, et selle taga on psühholoogia – see kõik aitab iseennast vältida. Nii ka näiteks jalgpalli vaatamine aitab hoida oma meel millelgi muul, et ei peaks olema iseenda peas.

Enda seest leiad nii pisarad kui naeru

Osho selgitas, et kui vaatad enda sisse, leiad mõlemad – nii naeru kui pisarad. Sellepärast vahel juhtubki nii, et naeru ajal hakkavad tulema korraga pisarad. See on segadusseajaav, sest neid peetakse vastanditeks.

«Kui inimene vaatab enda sisse, leiab ta esimese kihi naeru ja teise kihi agooniat ja pisaraid,» ütles Osho.

Osho on oma pärandina maha jätnud palju meditatsioone, kuid oma kõige võimsamaks meditatiivseks teraapiaks pidas ta Müstilist Roosi just sellel põhjusel.

Osho selgitab, et Müstiline Roos koosneb kolmest osast – esimeses osas naerdakse kolm tundi, täiesti ilma põhjuseta.

Teises osas lastakse nutuga välja endast kurbus, ärevus ja meeleheide. Ning kolmandas lihtsalt vaadeldakse ja emotsioone.

Osho on mitmete vaimsete raamatute autor, neist eesti keelde on tõlgitud näiteks: