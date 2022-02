Miks uurib inimsugu kosmost?

Raamat «Öötaeva all» on inimkonna lugu, mille keskmes on meie suhe öötaevaga. Eelajaloolist koopakunsti ja iidse Egiptuse sodiaake ning tänapäeva satelliite ja kosmoselende vaadeldes uurib Stuart Clark, miks on tähed inimsugu paelunud kogu maailmas aastatuhandeid. Kütkestav tähistaevas on aidanud teadlastel õppida tundma universumit ja juhtinud meid maisel teekonnal; see on andnud inspiratsiooni luuletajatele, kunstnikele ja filosoofidele ning näinud meie lootusi ja hirme. Tähtedes näeme oma minevikku − ja viimaks ka oma saatust.

Stuart Clark, «Öötaeva all». FOTO: Raamat

See on aukartust äratav lugu universumist ja meie kohast selles.

Stuart Clark on astronoom ja rohkesti auhindu võitnud teaduskirjanik, kes on kaastööd teinud paljudele väljaannetele. Tema sulest on ilmunud mitu dokumentaal- ja ilukirjandusteost, mis on tõlgitud rohkem kui 25 keelde. Ta on Hertfordshire’i ülikooli külalisteadlane, Suurbritannia Kuningliku Astronoomiaseltsi (Royal Astronomical Society) liige, Briti Teaduskirjanike Liidu endine aseesimees ja Euroopa Kosmoseagentuuri konsultant. 2020. aasta septembris nimetas Hertfordshire’i ülikool ta füüsika audoktoriks silmapaistva panuse eest astronoomiasse ja avalikkuse teadusest arusaamise edendamisse.

***

Mine mõnel pilvitul öö õue ja otsi pime paik. Öist taevast näed kõige paremini siis, kui lähed eemale tänavalaternatest, puudest ja hoonetest. Ent ära tõsta pilku kohe üles. Oota kolm- või nelikümmend minutit, et silmad pimedusega harjuksid. Selle aja jooksul muutuvad need kümme tuhat kuni miljon korda valgustundlikumaks. See on tähevaatluseks ideaalne!

Kui silmad on pimedusega harjunud ja oled leidnud sobiva koha, vaata üles. Atmosfääritingimustest ja su silmade tundlikkusest olenevalt näed ligikaudu kolme või nelja tuhandet tähte. Kõik need on kauged päikesed, mille ümber võivad tiirelda planeedid. Enamikku inimestest, kes tähistaevast vaatlevad, valdavad rahu ja aukartus ning sageli tunnetavad nad iseenda tähtsusetust. Olen öötaevast uurinud kogu elu, ent see äratab minus endiselt imetlust ja tekitab erutusvärinaid. Olen püüdnud õppida mõistma tähti ja taevalaotuse lõputut avarust ning hiljuti taipasin, et kõige lummavam polegi tähtede arv ega olemus, vaid tõsiasi, et inimese üürikese eluga võrreldes on tähed surematud.

Shakespeare nägi neidsamu tähti ja tähtkujusid, mida vaatleme meie. Samasuguseid tähti silmitsesid Galilei, Kolumbus, Jeanne d’Arc, Kleopatra ja esimene inimahv, kes uudishimulikult üles vaatas. Kiviajast kosmoseajastuni on öötaeva all seistes nähtud pilti, mis on ühine kõigile inimestele, kes on kunagi elanud. Tähistaevas on meie ühispärand.

Selle raamatu keskmes on inimese suhted öötaevaga. Tegu pole pelgalt astronoomiaõpikuga. Raamat räägib, kuidas taevavõlvi võlu on vorminud ühiskonda, kultuuri, religiooni ja teadust. Tähed on aidanud teadlastel universumit tundma õppida, andnud inspiratsiooni luuletajatele, kunstnikele ja filosoofidele, näinud meie lootusi ja hirme, paljastanud meie tõelise päritolu ja vihjanud meie saatusele.