Vabariigi aastapäeva puhul ilmus luulekogu «Isamaa ilu hoieldes» kordustrükk

«Isamaa ilu hoieldes» on luulekeelne lugu eesti rahvuse sünnist, tema eneseleidmisest, edenemisest Eesti riigiks ning edasisest käekäigust. Raamatu esmatrükk ilmus Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva puhul. «Arusaadavalt mahtus hiiglaslikust eesti luule varasalvest vaid väike osa ühe raamatu kaante vahele. Kuid koostajana leian, et seegi on palju suurem ja ilmekam kui veetilk, milles ometi võib aimata tervet maailmamerd,» ütleb Peep Ilmet.

«Isamaa ilu hoieldes». FOTO: Raamat

Vahepeal kulgenud 14 aastaga on Eesti luulemerre lisandunud arvukate luulekogude kaupa nii palju uut, et see nõuab juba tervet uut mahukat luulekogumikku. Kuid juba raamatu esmatrüki ajaks oli eesti keele ulatus ning koos sellega ka eesti luule laienenud selle kandjatega koos kaugele üle Eesti piiride ja muutunud ülemaailmseks. Iseenesest on eesti luule ja kogu eesti kultuur juba oma sünnist saati olnud lahutamatu osa maailmakultuurist, sest Eestimaa pole mitte hetkekski planeedilt Maa kuhugi galaktikate taha pagenud.

Nii nagu vaba inimene võib käia tervest maailmast õnne otsimas, võib ta ka igal pool luuletada. Eesti luulet saab ta mõista ja ise kirjutada siiski vaid siis, kui ta eesti keelt endaga kaasas kannab. Õnneks on see suure rikkuse koorem täiesti kaalutu. Kaalutuks saab nüüd muuta ka terveid raamatukogusid. Nii et kus keegi eesti keele kandja parajasti ka viibib, ikka on tal võimalus selle raamatu luuletuste kaudu avastada või taasavastada Eesti Suurt Lugu.