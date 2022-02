Kaks Magdalenat, kes on naiste laskesuusatamist enim mõjutanud

Naiste laskesuusatamise populaarsust on ehk kõige enam mõjutanud kaks Magdalenat: Forsberg Rootsis, laiemalt Skandinaavias, ja Neuner Saksamaal, laiemalt Kesk-Euroopas. Kümnete tuhandete fännide südamesse pugenud Magda ja Lena võitsid vastavalt 42 ja 34 MK-etappi. Endiselt on nad MK-sarja kaks edukamat, kuigi rootslanna lõpetas karjääri kakskümmend ja sakslanna kümme aastat tagasi.

Albertville’i olümpial 1992 murdmaasuusatajana osalenud Forsberg (siis Wallin) nägi staadionil püssidega naisi, kes jäid silma ja tundusid lahedad. Rootslanna ei olnud küll kunagi lasknud, kuid ambitsioonikale sportlasele ei olnud see takistus, vaid väljakutse. Ta arutles, et kui teha 10 000 lasku, võiks juba ju pihta saada küll. Mõte kinnistus kaks aastat hiljem, kui Magda oli vigastatud ega pääsenud suusatajana Lillehammeri olümpiale.

Rootslased ei vaidle sakslasele vastu, ka nemad on tänini arvamusel, et Magdata ei oleks neil sugugi tipptegijate plejaad peale kasvanud. Väidet illustreerib järgmine näide. Esimest korda peeti MK-etapp Rootsi linnakeses 1989. aastal. Alguses käisid Östersundis kohal sugulased, sõbrad ja ala suurimad fanaatikud. Magda viimase sõidu ja võidu ajal 2002. aastal oli kohal 10 000 pealtvaatajat. Forsberg polnud üksnes hea sportlane, teda armastati ka kui päikeselist inimest.

Tänapäeval on IBU kuuest peasponsorist viis Saksamaalt ja tegelikult ka prantslaste spordikaupade hiid Decathlon toetab laskesuusatamist Saksa tütarfirma kaudu. Pole kahtlust, et määrav roll selles on kahel pooltunnil 2007. aasta veebruari esimesel laupäeval ja pühapäeval.

Edasine on ajalugu. Tõestuseks kas või fakt, et 2012. aastal vastas uuringufirma Forsa küsimusele «Kui te oleksite autoga ummikus koos kuulsusega, siis kellega?» koguni 30 protsenti, et see inimene on Magdalena Neuner. Järgnesid vormel 1 staar Sebastian Vettel 20 protsendi, saatejuht Sandra Maischberger (sakslaste Anu Välba) 19 protsendi ning liidukantsler Angela Merkel ja liidupresident Joachim Gauck 18 protsendiga.