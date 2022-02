Värske Novell otsib värskeid kirjutajaid

Võistlusele on oodatud 15-19-aastaste noorte lühijutud. Konkurss kestab 31. augustini.

Eesti novellisarja väljaandja kirjanik Armin Kõomägi märkis, et värske hääl eesti kirjanduses on väga teretulnud. ««Eesti novellis» on vanem põlvkond kenasti esindatud, kuni sajanditaguste kirjatöödeni välja. Värske Novelliga soovime aga avada ukse kõige noorematele,» selgitas ta. «Neile, kes alles seisavad täiskasvanuelu ukselävel, kes näevad elu teisiti, mõtlevad sellest teisiti, kirjutavad teisiti.»