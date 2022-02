GALERII ⟩ «Lasterikkuse Võlumaailma» lastelaulud jõudsid noodiraamatu kaante vahele

Konkursil osaleja, populaarsete lastelaulude autori Airi Liiva sõnul on tema huvi kirjutada laule just sellest, millised lapsed tegelikult on, mis neid kõnetab ja neile tähtis on. «Mulle meeldib kui lauludes on piisavalt lapselikult rõõmsaid krutskeid ja vimkasid, mis aitavad lastel lauludega samastuda. Noodiraamatust ja heliplaadilt leiab ka minu laulu «Iseenda moodi laps», mis räägib lapseks olemise rõõmudest ja tahtmistest, jonnidest ja krutskitest, et iga laps tunneks seda lauldes, et ta võibki olla just iseenda moodi laps,» lisas Liiva.