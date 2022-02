«Naisesüdame sügavused on tänapäevani ikka veel avastamata maa!»

Varvara Petrovna oli talle välja mõelnud koguni ülikonna, millega ta oli sammunud läbi kogu elu. See oli noobel ja väga iseloomulik ülikond: pikk must saterkuub, peaaegu kurguni kinni nööbitud, kuid seljas nagu valatud, laia äärega pehme kübar (suvel õlgkübar), valge suure sõlmega ja rippuvate otstega batistkaelaside, hõbenupuga jalutuskepp ning kõige selle juurde juuksed õlgadeni. Tal olid tumeruuged juuksed, alles viimasel ajal olid need veidi hallinema hakanud. Vurrusid ja habet ta ei kandnud. Räägitakse, et ta olevat olnud noorena haruldaselt ilus mees. Kuid minu meelest oli ta ka vanas eas erakordselt imposantne. Või mis vanus see viiskümmend kolm aastat siis on! Aga mingist kodanikuedevusest aetuna ei püüdnudki ta näida nooremana, vaid vastupidi, oleks nagu koguni uhkeldanud oma soliidse eaga; ja sellisena, pikk, kuivetu, juuksed õlgadeni, nägi ta välja nagu patriarh või täpsemini nagu luuletaja Kukolniku litograafiaportree ühes kolmekümnendatel aastatel avaldatud väljaandes, ja seda eriti hetkedel, kui ta istus suvel pargis õitsva sirelipõõsa all pingil, mõlemad käed kepile toetatud ja lahtine raamat kõrval, ise päikeseloojangu kumas luulelistes mõtetes. Mis puutub raamatutesse, siis olgu lisatud, et viimasel ajal oli ta hakanud lugemisest kuidagi kaugenema. Muide, seda siiski alles päris viimases lõpus. Ajalehti ja ajakirju, mida Varvara Petrovna hulgaliselt tellis, luges ta pidevalt. Vene kirjanduse edusammudest oli ta samuti lakkamatult huvitatud, ehkki ei kaotanud seejuures kriipsukestki oma väärikusest. Ta oli kunagi tundnud huvi ka meie kõrgema sise- ja välispoliitika uurimise vastu, kuid löönud peagi käega ja jätnud asja sinnapaika. Juhtus ka nii, et ta võttis parki kaasa Tocqueville’i raamatu, kuid samal ajal oli tal taskus peidus mõni Paul de Kocki romaan. Ent need on pisiasjad.