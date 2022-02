Raamatukogude aasta kutsub kohalikke raamatukogudesse juttu ajama

Raamatukogude aasta võimaldab ühiskonnas laiemalt avada raamatukogude rolli olla igas suuremas ja väiksemas kogukonnas just see koht, mis toob inimesed kokku maailma asju arutama. «Dialoogiks on vaja usaldust ja neutraalset õhkkonda. Raamatukogud on võrdse avaliku ruumi pakkujana Eestis tõeliselt väärt ressurss, millele pööratakse liiga vähe tähelepanu,» sõnas raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre.