Miks just süda on keha kõigist elunditest ainus, millel on intelligentsus?

INTELLIGENTNE SÜDA

Alates päevist, mil meie inimestest eellased hakkasid koopaseintele ja kiviplaatidele oma ajalugu jäädvustama, on süda kui tervist, tarkust, intuitsiooni, juhatust ja kõrgemat intelligentsust tähistav punane niidike neist kujutistest alati läbi põimunud. Vanad egiptlased, kes kasutasid südame kirjeldamiseks sõna ieb, uskusid, et elu keskpunktiks ja inimliku tarkuse allikaks ongi süda, mitte aju. Nii mesopotaamlased kui kreeklased pidasid südant hinge keskpunktiks. Kreeklased küll leidsid, et see on kehas asuv iseseisev soojuse allikas, sellal kui mesopotaamlased pidasid seda osaks päikese soojusest. Nad koguni tõid inimohvreid, mille käigus rebiti päikesejumalale annetamiseks ohvri rinnust välja veel tuksuv süda. Vanad roomlased teadsid, et süda on elutähtis elund.

17. sajandil, teadusrevolutsiooni algusaastail, väitis prantsuse filosoof René Descartes, et keha ja hing on kaks täiesti erinevat substantsi. Tänu tema mehhanistlikule universuminägemusele hakkasid inimesed südames nägema erakordset masinavärki. Südame kui mehhaanilise pumba mehhanism hakkas varju jätma selle kui inimkonda kaasasündinud intelligentsusega siduva elundi olemust. Teaduse võidukäigu tagajärjel lakati südant vähehaaval nägemast tunnete, emotsioonide ja meie kõrgeima olemusega ühendajana. Alles viimastel kümnenditel on uued tuuled teaduse vallas meid pannud hoomama, mõistma ja tunnustama südame tõelist tähendust, seda nii elektromagnetilisi välju tekitava elundi kui ka meie ühendväljaga ühendajana.

Joe Dispenza, «Üleloomulikkuse saavutamine». FOTO: Raamat

Me teame, et süda pole, kui jätta kõrvale selle arusaadav roll elu hoidjana, lihtsalt lihaspump, mis vere kehas ringlemas hoiab, vaid lisaks ka tundeid ja emotsioone mõjutada suutev elund. Süda on sensoorne elund, mis suunab otsustusvõimet ja aitab meil iseendid ja oma kohta maailmas mõista. Tegemist on aja-, koha- ja kultuuriülese sümboliga. Üldtuntud on seisukoht, mille kohaselt oma südame sisemiste teadmistega ühenduses olles on meile kättesaadav selle kui armastuse ja kõrgeima tõe allika pakutav tarkus.

Pole sugugi imekspandav, et tekib küsimus, miks just süda on keha kõigist elunditest (miks mitte põrn, maks või neerud) ainus, millel on intelligentsus. Oleme alates 2013. aastast tublisti vaeva näinud, et mõõta ja koguseliselt määrata südamerütmi koherentsust ja transformatsiooni, mis on südame rolli mõistmisel kesksel kohal. Peaaegu kõik teavad, et südamest tulevad kõrgendatud tunded ühendavad meid armastuse, mõistmise, tänutunde, rõõmu, ühtsuse, leppimise ja isetuse teadvusega. Need on tunded, mis meile midagi annavad ja panevad end tundma tervikliku ja maailmaga ühenduses olevana, erinevalt stressiga seotud tunnetest, mis kogukondi lõhestavad ja meid eluenergiast tühjaks imevad. Probleem seisneb selles, et nimetatud südamest tulevad kõrgendatud tunded vallanduvad tihtipeale juhuslikult, sõltudes millestki välisest meie keskkon