Kalle Pilt teeb uues raamatus puust ja punaseks, kuidas majavammist lahti saada

Juba ainuüksi sõna «majavamm» tekitab inimestes õõvastust, kui see seen on aga majas koha leidnud, siis on lisaks negatiivsetele tunnetele suur ka majanduslik kahju. Majavamm on võimeline lagundama paari aasta vanuse puitpõranda pisikesteks pruunideks kuubikuteks ning tekitama hoonetes avariiohtliku olukorra.