Joe Dispenza: loodan, et mu raamatu abil on võimalik rajada sild teadus- ja müstikamaailma vahele

Olen täiesti teadlik, et selle raamatu kirjutamine on minu ja mu maine seisukohast arvestatav risk. Maailmas on inimesi, ka teadlaste hulgas, kes võivad mu tööd nimetada pseudoteaduseks, eriti pärast seda, kui «Üleloomulikkuse saavutamine» trükivalgust näeb. Kunagi põdesin ma selliste kriitikute arvamuse pärast kõvasti. Karjääri alguses pidasin kirjutades alati skeptikuid silmas ja püüdsin teha kõik selle nimel, et nad mu tööd tunnustaksid. Mulle tundus mingil tasandil, et vajan selle kogukonna tunnustust. Aga siis seisin ühel päeval Londonis publiku ees ja üks naine, mikrofon käes, rääkis oma lugu sellest, kuidas ta haigusest võitu sai, ravides end terveks praktikate abil, millest ma olen kirjutanud teistes raamatutes – ja see oli minu jaoks otsekui ilmutus.