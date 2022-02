Sinijärv soovitab: pilk taevasse on nagu pilk iseendasse

Tuhandeid aastaid läks, et jõuda kogu täheteadusega kuhugigi. Eksirännakud sealhulgas. Meiegi päevil loevad inimesed rõõmuga puhast jama niiütelda astroloogide sulest ja arvavad, et nad on ühest või teisest tähtkujust sünnipäraselt pärit. Tõsiseltvõetavad ajalehed (oksüümoron!) avaldavad horoskoope. Sest väidetavalt on piisavalt lolle, kes loevad. No ma ei tea. Äkki ongi. Ma usun küll, et me inimesed on tiba targemad. Turundusosakond leiab, et ei ole.