Ilmub uus rahatarkuse raamat, mis aitab saavutada finantsvabadust

Sügisel 2021 startis uus mäng. Inimesed said teise samba rahad välja võtta ja asuda ise investori rolli. Ka raamatu autor Paavo Kangur astus harrastusinvestorina optimistlike pensionikogujate hulka ning asus üles ehitama oma portfelli. Kuid vaprad sambakasvatajad on vaid jäämäe tipp. Noorus on nakatunud investoripisikuga ja tekkinud on uus rahvaliikumine nimega finantsvabadus.