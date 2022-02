Ilmus Inge Pitsneri ja Marek Sadama kirjutatud raamat Lea Dali Lionist

Ta oli erakordselt ilus naine ja hea ema. Raamatusse on kokku kogutud mälestused, pildid ja värvid, mis heidavad kaunilt joonistatud valgust erakordselt huvitava inimese eluteele. On lealikku naeratust, äratundmisrõõmu ja muidugi lahkumispisaraid.

«Loodame, et need lood juhatavad lugejaid tema muusika juurde ning annavad elujaatavat temalikku olemist. Lea oskas olla õnnelik ja soovib teile sama,» ütlevad Marek Sadam ja Inge Pitsner.

Kontserdil astuvad üles Jarek Kasar, Teele Viira, Tuuli Rand, Laura Prits, Tanja Mihhailova-Saar ja Katre Randmaa-Tamm. Pillidel musitseerivad Lea sõbrad Henno Kelp, Roland Puusepp, Elmar Liitmaa, Are Jaama, Silver Ulvik ja Tarmo Sillaots.

2015. aastal ilmus Lea enda kirjutatud raamat «Joonista valgus. See on kõige uue algus». Täna ilmunud raamatus «Tahaks veel midagi öelda ...» räägivad Least tema perekond, sõbrad ja muusikud.