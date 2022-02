Rahvusraamatukogu hoone võetakse üle koos hiiglasliku võtmekimbuga

«Maja üleandmise sündmus on meie jaoks märgilise tähendusega, sest sel päeval hakkame lugema nädalaid, mil saame oma päris kodus taas uksed avada,» kõneles peadirektor Janne Andresoo.

«Meie eesmärk on avada rahvusraamatukogu kui uue kultuuri- ja kogukonnakeskuse uksed Tõnismäel juba 21.detsembril 2025, kuna see kuupäev on Eesti Rahvusraamatukogu asutamise päev. Aasta oli siis 1918,» sõnas Andresoo.