Enn Säde pani kirja legendaarse filmi «Linnutee tuuled» loo

1978. aastal esilinastunud etnograafiline dokumentaalfilm «Linnutee tuuled» oli stuudio Tallinnfilm esimene rahvusvaheline koostöö, partneriteks Ungari ja Soome. 1979. aastal võitis see New Yorgi kino- ja telefilmide festivalil hõbemedali. Filmi stsenarist ja režissöör on Lennart Meri, operaator Rein Maran, helirežissöör Enn Säde ja helilooja Veljo Tormis.

Raamatu autor Enn Säde on Eesti viljakaim helioperaator ja -režissöör, kes on helindanud üle saja linateose. Ta on selliste tunnustatud dokumentaalfilmide režissöör nagu «Narri põldu üks kord...», «Künnimehe väsimus», «Nelli ja Elmar» ja «Jüri – see mulk ehk mis tuul müürile...». Väsimatu helide ja fotode arhiveerijana ning sõna meisterliku valdajana on ta alal hoidnud eesti filmi mälu. Varem on Sädelt ilmunud kaks raamatut: «Säde filmist. Lood Eesti filmimetsadest» ja Kadri-Katariina».