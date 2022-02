Kuidas liidrina inimesi ühendada ja aidata nende hirme maandada?

10. märtsil tasuta toimuva sündmuse «Päev iseendale» korraldaja Roland Tokko jagab raamatus Brendon Burchardi nõuannet, kuidas olla hea liider. «Pane tähele, et ma ei öelnud, kuidas saada heaks liidriks, vaid kuidas olla hea liider. Need ei ole ühekordsed sammud, misjärel oledki liider valmis. Need on asjad, mida tuleb teha ikka ja jälle. See on mõtteviis!» ütleb ta.

Näe paremat tulevikku

Sa pead suutma praegust olukorda homme ja kaugemas tulevikus tänasest paremana ette kujutada. Seda isegi siis, kui sul puuduvad teadmised või oskused, kuidas seda saavutada. See võib tunduda isegi võimatuna, näiteks näha mõnda last tulevikus suuri asju tegemas, ehkki praegu jäävad tema võimed teiste omadele kõvasti alla.

Kaasa teisi

Head liidrid kaasavad eesmärkide saavutamisel teisi ja innustavad neid. Nad panevad tähele kaaslaste vajadusi, aitavad neil oma unistusi täita ja küsivad pidevalt ideid ja tagasisidet.

Usu oma sõnumisse

Head liidrid elavad selle järgi, millesse nad usuvad. Nende sõnad ja teod on kooskõlas ning nad ei eksi oma tõekspidamiste vastu ka siis, kui keegi seda otseselt ei näe. See on ausus iseenda ja teiste vastu. Sa ei tohi usku oma visiooni kaotada ka juhul, kui sul on väga raske (tuleb ette konflikte, inimesed on pahased või kui kõik teised on loobunud).

Anna kaastöötajatele voli otsustada

See tähendab, et sa usaldad teisi ja annad neile õiguse otsustada ning ühise visiooni nimel töötada. Anna neile kõik, mida nad visiooni elluviimiseks vajavad: vahendid, tehnoloogia, oskused, teadmised jne. Muidu ei ole võimalik suuri unistusi täide viia, sest kui sina oled üksi, siis ei saa su ettevõtmine kasvada suuremaks kui sa ise.

Väärtusta

Liider väärtustab teiste panust, oskusi ja vajadusi ning samuti organisatsiooni eetikat. Kas me kasvame? Kas oleme suurepärased ja eetilised? Need on küsimused, mida pidevalt hinnata. Ja kui ei ole, siis miks?! Liidrina pead pöialt pulsil hoidma ja sul peab olema olukorrast täielik ülevaade. Ühtlasi tuleb sul oma meeskonnale kiiret, ausat ja konstruktiivset tagasisidet anda.

Julgusta