Lastekirjanduse aastakoosolekul selguvad 2021. aasta head laste- ja noorteraamatud

Lastekirjanduse keskuse kirjandusuurija Jaanika Palm leiab, et lastekirjanduse aastakoosolek on hea võimalus teha kokkuvõtteid meie lastekirjanduses toimuvast. Nii võetaksegi koosolekul vaatluse alla üle 800 eestikeelse lasteraamatu, mis eelmisel aastal trükivalgust nägid. Kõneletakse nii algupäranditest kui ka tõlgitud lasteraamatutest ning analüüsitakse lasteraamatuillustratsiooni. Jaanika Palm teeb ülevaate möödunud aastal Eestis ilmunud algupärasest lastekirjandusest, kirjandusuurija Krista Kumberg Haapsalu lasteraamatukogust kõneleb tõlgitud lasteraamatutest ning Anneliis Lepp analüüsib algupäraste lasteraamatute illustratsioone ja kujundust.



Jaanika Palmi sõnul käib lasteraamat muu eluga sama sammu: «Kajastamist leiavad aktuaalsed küsimused, nagu põgenikekriis, kliimateemad, vaimse tervise probleemid ja arutletakse ka igavikulisemate väärtuste, nagu õnn, selle leidmine ja hoidmine, või hirmude tekkimise ja neist üle saamise mehhanismide üle.» Koosolekul püütakse lasteraamatut näha kui tervikut – vaadeldakse nii lasteraamatute loojaid kui ka väljaandjaid, analüüsitakse teoste sisu ning käsitletakse illustratsiooni ja kujundust. «Aastakoosolek on hea abiline kõigile raamatukoguhoidjatele, õpetajatele ja teistele lastekirjandushuvilistele, et end teemaga kurssi viia ja siis lapsi lugemisisuga nakatada,» lisab Palm.