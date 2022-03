Ma tean, et teised olid päris vapustatud, nähes teda sidemetes ja siniselaigulisena, aga minul oli hea meel näha, et sellega asi piirdus. Kohe kindlasti tundsin suurt kergendust teda rääkimas kuuldes. Kergendust ja siis veidi igavust, sest te ju teate Ibrahimi, aga see igavus oli väga kena tunne.

Ma tahan lihtsalt öelda, et olen näinud hullemat. Palju hullemat. Ma ei hakka üksikasjadesse laskuma.

Reedel teel haiglasse kinnitasin Ronile ja Elizabethile, et nad ei pea muretsema, Ibrahim on heades kätes, nad leidsid ta väga kiiresti. Aga ise kartsin ma kõige hullemat. On mõned vigastused, millest ei paranegi. Ron ja Elizabeth pole muidugi rumalad, nii et nad kindlasti teadsid, et ma tahtsin neid lihtsalt rahustada, aga see ei tähenda, et see kuidagi vähem tähtis oleks olnud. Alati peab leiduma keegi, kes säilitab rahu, ja praegu oli minu kord.

Kui ma koju jõudsin, nutsin pisut, ja ma olen kindel, et nemad nutsid ka. Aga kui me koos olime, oli kõik kombes.

Ma muide tean, et ma räägin siinkohal vaid otsestest vigastustest. Ma mõistan, et Ibrahimi ootab üks hirmus teekond, kui juhtunu talle kord kohale jõuab. Ta on väga tark, aga ta on ka väga haavatav. Võib-olla ongi ta seetõttu tark, et on haavatav? Sest ta laseb kõik endast läbi? Nüüd olen siis mina see, kes räägib nagu psühhiaater! Ma vist räägiksin liiga palju ega saaks seepärast psühhiaater olla. Te ei saaks sõnagi sekka öelda!

Aga kas peab ütlema psühhiaater või psühhoterapeut? Ma ei mäleta, kumma nimetusega Ibrahim end kutsub. Ma küsin temalt täna üle. Ma juba hirmus väga ootan tema nägemist. Üht ma tean – kui ta haiglast välja kirjutatakse, on oluline, et tal oleksid head sõbrad ümber, ja seda võin ma garanteerida.

Ja veel üks asi, mida võin garanteerida. See poiss, kes otsustas varastada minu sõbra telefoni ja mu sõpra vastu pead lüüa ja minema joosta, teda oimetuna lebama jättes? Ta veel soovib, et poleks iial siia ilma sündinud.

Ma ei usu, et psühhiaatrid kunagi päriselt kättemaksu õhutavad. Ma küll ei tea, aga ma oletan, et nemad kõnelevad andestusest nagu budistidki. Selle kohta oli Facebookis üks tsitaat. No igatahes, psühhiaatrid ja mina peame selles punktis eriarvamusele jääma.

Võib-olla oli Ryan Bairdil keeruline lapsepõlv? Võib-olla jättis ta ema isa maha või nad mõlemad läksid ära, või äkki on ta narkomaan või kiusati teda koolis või ei leidnud ta oma kohta? Võib-olla on kõik need asjad tõesed ja võib-olla on olemas koht, kus Ryan Baird kaastundlikult ära kuulatakse. Aga siit minu juurest ta sellist kohta ei leia, ega ka Roni või Elizabethi juurest. Ryani õnn, nii paljukest, kui tal seda üldse kunagi olnud on, hakkab otsa saama.

Ma ei suuda teile kirjeldada, kui suurt kiusatust ma tunnen sellest Dairy Milkist üks amps võtta. Ma tean, et Ibrahim pakub seda mulle niipea, kui ma šokolaadi talle üle annan, aga te teate ju, kuidas see on, kui šokolaad sul otse nina all on? Ma oleksin pidanud talle viinamarju ostma, siis ei tunneks ma kiusatust.

Ma nüüd võtangi väikese tüki šokolaadi. Mis te arvate? Lippan pärast poest läbi ja ostan talle uue, enne kui takso kohale jõuab. Nii on kõik rahul, eks?