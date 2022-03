Maggie Gyllenhaal soovitab oma lemmikraamatut, mis õpetas teda näitlema

Üks raamat, mis on Maggie Gyllenhaali väga tugevalt mõjutanud, on vene kirjaniku Lev Tolstoi suurteos «Anna Karenina» .

«See raamat õpetas mulle näitlemise kohta väga palju,» nentis Gyllenhaal. Kui teose alguses tundub, et peategelased on naiivsed või tuimad, siis ühel hetkel nende maskid langevad.

«Kõik nad on üheaegselt nii head kui halvad, võimekad ja saamatud, teevad vigu ja päästavad elusid ning päästavad iseend. Just sellised peaksid minu meeles olema kõik filmitegelased ja ma loodan, et need tegelased, keda kehastan mina, seda ka on,» sõnas näitleja.