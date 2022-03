Joe Dispenza: kuidas saaks keegi terviklikuna millestki puudust või ilmajäetust tunda?

SRM: südame ja aju vaheline suhtlus

Meid on pandud uskuma, et aju kontrollib inimese keha toimimist. Kuigi see peab osaliselt paika, on süda siiski autonoomse rütmiga elund ehk teisisõnu, südamelöökide ja -rütmi taga on süda ise, mitte aju. Nii on näiteks teada tõsiasi, et kui suvalise liigi esindajalt eemaldada süda ja panna see Ringeri lahuse nime kandvasse soolalahusesse, siis jätkab see veel pikka aega tuksumist, olenemata sellest, et neuroloogilisi ühendusi ajuga enam pole. Loote süda hakkab lööma ammu enne seda, kui aju on moodustuda jõudnud (umbes kolmandal elunädalal), sellal kui aju elektriline tegevus saab alguse alles viienda-­kuuenda nädala paiku. See kõik näitab ilmekalt, et süda on suuteline alustama suhtlust kesknärvisüsteemiga.

Teise tegurina muudab südame ainulaadseks asjaolu, et see sisaldab ANS-i mõlemast harust pärit olevaid närve, mis tähendab, et südame töö on löök-löögilt mõjutatud igast nii parasümpaatilises kui sümpaatilises närvisüsteemis aset leidvast muudatusest. See on oluline, sest olenemata sellest, kas me ise sellest teadlikud oleme või mitte, mõjutab iga meie kogemus südamerütmi, jõudes südameni vahetult läbi kesknärvisüsteemi. Sel moel on süda, limbiline aju ja ANS omavahel väga tihedalt seotud, kuna emma-kumma tasakaal või selle puudumine mõjutab kõiki teisi. (Üks ääremärkus: limbilist aju, autonoomse närvisüsteemi asupaika, nimetatakse ka emotsionaalseks ajuks, niisiis mõjutame emotsioonide muutumisel selle vahendusel ka oma autonoomseid funktsioone.) Tänapäeval suudavad teadlased südamelööke jälgides ja südamerütmi muutuste analüüsi (SRM) kasutades umbes 75% täpsusega öelda, mida vaatlusalune inimene parasjagu tunneb.

SRM (südamerütmi muutumine) on füsioloogiline nähtus, mis mõõdab keskkonnast lähtuvaid ja psühholoogilisi väljakutseid, mida peegeldavad üksteisele järgnevate südamelöökide vaheliste intervallide muutused (siit ka määratlus «muutumine» ehk «varieeruvus»). Muuhulgas saab SRM-i abil mõõta meie südame ja närvisüsteemi paindlikkust (mis peegeldab meie tervislikku seisundit ja füüsilist vormi) ja sedagi, kuidas me oma vaimset ja emotsionaalset elu tasakaalustame. SRM-i abil mõõdetud südamerütme uurides suudavad teadlased tuvastada mustreid, mis süvendavad meie teadmisi selle kohta, kuidas inimesed töötlevad emotsioone ning nende tunnete ja emotsioonide mõju üldisele heaolule. Sel moel pakub SRM-i jätkuv uurimine meile ainulaadset akent südame, aju ja emotsioonide vahelisse kommunikatsiooniprotsessi.

Paljud uuringud näitavad, et varieeruvuse mõõdukas tase annab meile parema elust lähtuvate väljakutsetega kohanemise võime. Südamerütmi muutumise madal tase seevastu on tugev ja sõltumatu tulevaste terviseprobleemide, kaasa arvatud kõikvõimalikud surmapõhjused, ennustaja. Madala SRM-i arvele pannakse ka väga paljud haiguslikud seisundid. Nooremana on selle näitaja variatsioonid suuremad, kuid vananedes varieeruvus väheneb. SRM-i mustrid on niivõrd ühtlased, et SRM-i näitusid vaadates suudavad teadlased reeglina katsealuse vanuse kaheaastase täpsusega paika panna.